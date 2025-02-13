Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1933 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10,560,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1933
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1933 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 24542 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 16 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Продавец Heritage
Дата 24 января 2019
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?
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