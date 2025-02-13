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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1933 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1933 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1933 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10,560,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1933
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1933 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 24542 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1440 USD. Торги состоялись 16 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
1440 $
Цена в валюте аукциона 1440 USD
Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Stack's - January 16, 2024
Продавец Stack's
Дата 16 января 2024
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 40 USD
Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Heritage - January 24, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Heritage - January 24, 2019
Продавец Heritage
Дата 24 января 2019
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1933 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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