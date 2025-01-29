Каталог
Аукционы
Тарифы
USD
USD
· Доллар США
EUR
· Евро
GBP
· Фунт стерлингов
CHF
· Швейцарский франк
PLN
· Польский злотый
RUB
· Российский рубль
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Вход
Каталог
Аукционы
Тарифы
Поддержка
Регистрация
Войти в аккаунт
Валюта
USD
Доллар США
Евро
Фунт стерлингов
Швейцарский франк
Польский злотый
Российский рубль
Язык
Русский
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Искать по фото
Отмена
В аукционах
В каталоге
В аукционах
В каталоге
Смотреть все
Смотреть все
Требования к фото
Одна сторона
Вторая сторона
Вторая сторона
или
Искать
Искать
Искать
Загрузить фотографию монеты
Перетащите фото сюда
или
Выберите фотографии
Вставить из буфера
Требования к фото
Требования к фото
Понятно
Главная
Каталог
Великобритания
1933
Великобритания
Период:
1660-1952
1660-1952
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
Георг VI
1936-1952
Главная
Каталог
Великобритания
1933
Монеты Великобритании 1933 года
Выберите категорию
Все
Медь
Серебро
Медные монеты
Пенни 1933
Средняя цена
220000 $
Продажи
0
3
1/2 пенни 1933
Средняя цена
80 $
Продажи
0
10
Фартинг 1933
Средняя цена
15 $
Продажи
0
14
Серебряные монеты
1 крона 1933
Средняя цена
430 $
Продажи
1
375
1/2 кроны (Полукрона) 1933
Средняя цена
110 $
Продажи
0
52
Флорин (2 шиллинга) 1933
Средняя цена
40 $
Продажи
0
25
1 шиллинг 1933
Средняя цена
85 $
Продажи
0
20
6 пенсов 1933
Средняя цена
35 $
Продажи
0
31
4 пенса (1 Грот) 1933
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1933
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1933
Средняя цена
3 $
Продажи
0
12
2 пенса 1933
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пенни 1933
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Лучшие предложения
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион
29 янв. 2025
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион
22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск
Год
Зактрыть
Великобритания
Период
1660-1952
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1952
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
Георг VI
1936-1952
Стать партнером
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Реклама
Email
*
Телефон
Организация
Контактное лицо
Отправить
Как можем помочь?
Email
*
Имя
Вопрос
*
Прикрепить файл
Выбрать файл
Отправить
Открыто по подписке
Открыть