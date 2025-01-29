flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1933 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1933
Средняя цена 220000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1933
Средняя цена 80 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Фартинг 1933
Средняя цена 15 $
Продажи
0 14

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1933
Средняя цена 430 $
Продажи
1 375
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1933
Средняя цена 110 $
Продажи
0 52
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1933
Средняя цена 40 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1933
Средняя цена 85 $
Продажи
0 20
Аверс
Реверс
6 пенсов 1933
Средняя цена 35 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1933
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1933
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1933
Средняя цена 3 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 пенса 1933
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1933
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть