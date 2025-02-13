Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1933 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,560,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1933
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1933 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3513 проданному на аукционе Auction World за 150000 JPY. Торги состоялись 19 октября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 26 июля 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?
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