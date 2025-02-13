flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1933 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1933 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1933 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,560,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1933
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1933 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3513 проданному на аукционе Auction World за 150000 JPY. Торги состоялись 19 октября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Auction World (2)
  • BAC (7)
  • Heritage (1)
  • St James’s (1)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • Via (1)
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе Artemide Aste - January 12, 2025
Продавец Artemide Aste
Дата 12 января 2025
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе Via - November 4, 2024
Продавец Via
Дата 4 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе Auction World - October 20, 2024
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе Auction World - July 15, 2018
Продавец Auction World
Дата 15 июля 2018
Сохранность PF65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе Heritage - July 26, 2012
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе Heritage - July 26, 2012
Продавец Heritage
Дата 26 июля 2012
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1933 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Фартинг 1933 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1933 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть