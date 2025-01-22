Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1933 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,512,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1933
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1933 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 30867 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1800 USD. Торги состоялись 12 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность PF65 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2018
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Где продать?
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