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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

3 пенса 1933 года "Тип 1927-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1933 года "Тип 1927-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1933 года "Тип 1927-1936" - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 5,579,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1933
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1933 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 371 проданному на аукционе Spink UK за 100 GBP. Торги состоялись 13 декабря 2022.

Сохранность
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  • BAC (10)
  • Russiancoin (1)
  • Империя (1)
Великобритания 3 пенса 1933 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1933 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1933 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1933 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1933 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1933 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1933 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1933 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1933 на аукционе Империя - June 26, 2020
Продавец Империя
Дата 26 июня 2020
Сохранность XF
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 270 RUB
Великобритания 3 пенса 1933 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1933 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1933 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

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