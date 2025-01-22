Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1933 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1933 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 32230 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240000 USD. Торги состоялись 9 января 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
240000 $
Цена в валюте аукциона 240000 USD
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
193875 $
Цена в валюте аукциона 193875 USD
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