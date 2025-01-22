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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Пенни 1933 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1933 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1933 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1933
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1933 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 32230 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240000 USD. Торги состоялись 9 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1933 на аукционе Heritage - January 9, 2023
Продавец Heritage
Дата 9 января 2023
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
240000 $
Цена в валюте аукциона 240000 USD
Великобритания Пенни 1933 на аукционе Heritage - August 11, 2016
Великобритания Пенни 1933 на аукционе Heritage - August 11, 2016
Продавец Heritage
Дата 11 августа 2016
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
193875 $
Цена в валюте аукциона 193875 USD
Великобритания Пенни 1933 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность PF65 BN NGC
Цена
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