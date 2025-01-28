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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1918 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1918 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1918 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: PGNUM

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 22,321,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1918
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1918 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39244 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
  • Stack's (3)
  • Veilinghuis de Ruiter (1)
Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
160 $
Цена в валюте аукциона 160 USD
Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Davissons Ltd. - September 6, 2023
Продавец Davissons Ltd.
Дата 6 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1918 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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