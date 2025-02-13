flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1918 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1918
Средняя цена 110 $
Продажи
2 13
Аверс
Реверс
Пенни 1918 H
Средняя цена 500 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
Пенни 1918 KN
Средняя цена 500 $
Продажи
2 67
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1918
Средняя цена 100 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Фартинг 1918
Средняя цена 1 $
Продажи
0 20

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1918
Средняя цена 120 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1918
Средняя цена 25 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1918
Средняя цена 55 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
6 пенсов 1918
Средняя цена 55 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1918
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1918
Средняя цена 10 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
2 пенса 1918
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1918
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Artemide Aste s.r.l.
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть