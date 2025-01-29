Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1918 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 27,559,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 6 пенсов
- Год 1918
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1918 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 22404 проданному на аукционе Heritage Auctions за 184 USD. Торги состоялись 9 января 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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