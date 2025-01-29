flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

6 пенсов 1918 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 6 пенсов 1918 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 6 пенсов 1918 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0842 oz) 2,6178 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 27,559,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1918
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1918 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 22404 проданному на аукционе Heritage Auctions за 184 USD. Торги состоялись 9 января 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
  • BAC (10)
  • Cayón (1)
  • CoinsNB (1)
  • Goldberg (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (8)
  • Katz (1)
  • London Coins (7)
  • Melbourne Mint (1)
  • Numisbalt (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Spink (1)
  • Stack's (1)
  • WAG (2)
  • Денга1700 (1)
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе CoinsNB - June 27, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 27 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе Денга1700 - October 4, 2022
Продавец Денга1700
Дата 4 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе Stack's - June 2, 2022
Продавец Stack's
Дата 2 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе Spink - January 12, 2021
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе Spink - January 12, 2021
Продавец Spink
Дата 12 января 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1918 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1918 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 6 пенсов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть