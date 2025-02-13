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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1918 года H "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1918 года H "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1918 года H "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,573,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1918
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1918 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 90000 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
767 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - July 10, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Великобритания Пенни 1918 H на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе NOONANS - February 2, 2023
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1918 H на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Spink - September 6, 2022
Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Spink - September 6, 2022
Продавец Spink
Дата 6 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1918 H на аукционе DNW - December 2, 2021
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2021
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Heritage - July 8, 2021
Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Heritage - July 8, 2021
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе DNW - March 10, 2021
Продавец DNW
Дата 10 марта 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Spink - February 24, 2021
Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе DNW - December 5, 2019
Продавец DNW
Дата 5 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Baldwin's of St. James's - June 12, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе DNW - April 25, 2019
Продавец DNW
Дата 25 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Stack's - January 16, 2019
Великобритания Пенни 1918 H на аукционе Stack's - January 16, 2019
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1918 H на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Пенни 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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