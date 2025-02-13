Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1918 года H "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,573,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1918
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1918 года со знаком H. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 90000 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
767 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 260 GBP
Продавец NOONANS
Дата 2 февраля 2023
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 12 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 16 января 2019
Сохранность MS63 RD NGC
Цена
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Где продать?
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