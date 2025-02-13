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1 шиллинг 1918 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1918 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1 шиллинг 1918 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,916,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1918
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1918 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 26323 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 12 января 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность UNC
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе Heritage - October 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе Katz - October 15, 2023
Продавец Katz
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе CoinsNB - March 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1918 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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