Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1918 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,1683 oz) 5,2355 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,916,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1918
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1918 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 26323 проданному на аукционе Heritage Auctions за 633 USD. Торги состоялись 12 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 11 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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