Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1918 года KN "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1918
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Бирмингем
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1918 года со знаком KN. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 31770 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
730 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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