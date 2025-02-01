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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1918 года KN "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1918 года KN "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1918 года KN "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1918
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Бирмингем
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1918 года со знаком KN. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 31770 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2280 USD. Торги состоялись 6 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе St James’s - January 15, 2025
Продавец St James’s
Дата 15 января 2025
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе CNG - November 6, 2024
Продавец CNG
Дата 6 ноября 2024
Сохранность AU
Цена
850 $
Цена в валюте аукциона 850 USD
Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе St James’s - October 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
730 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе St James’s - October 2, 2024
Продавец St James’s
Дата 2 октября 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - October 18, 2023
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе NOONANS - May 10, 2023
Продавец NOONANS
Дата 10 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Tennants Auctioneers - February 15, 2023
Продавец Tennants Auctioneers
Дата 15 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе CMA Auctions - November 27, 2022
Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе CMA Auctions - November 27, 2022
Продавец CMA Auctions
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе NOONANS - September 29, 2022
Продавец NOONANS
Дата 29 сентября 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе DNW - February 2, 2022
Продавец DNW
Дата 2 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Auctiones - December 12, 2021
Продавец Auctiones
Дата 12 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе DNW - October 12, 2021
Продавец DNW
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Spink - September 22, 2021
Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Spink - September 22, 2021
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Spink - February 24, 2021
Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе New York Sale - January 14, 2021
Продавец New York Sale
Дата 14 января 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе DNW - November 3, 2020
Продавец DNW
Дата 3 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Heritage - August 7, 2020
Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1918 KN на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS62 BN NGC
К аукциону

Где продать?

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