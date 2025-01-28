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Фартинг 1918 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1918 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1918 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,363,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1918
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1918 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 41839 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220 USD. Торги состоялись 18 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
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  • Russiancoin (16)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Stack's - January 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - May 13, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 13 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - October 29, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 29 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - January 23, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 23 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - September 27, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 27 сентября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Russiancoin - May 17, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 17 мая 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1918 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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