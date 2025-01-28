Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1918 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,363,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1918
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (20)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1918 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 41839 проданному на аукционе Stack's Bowers за 220 USD. Торги состоялись 18 января 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 января 2023
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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