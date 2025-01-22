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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1918 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1918 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1918 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,632,000
  • Тираж BU 1,375

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1918
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1918 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 62125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20 USD. Торги состоялись 9 августа 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Solidus Numismatik (1)
  • TimeLine Auctions (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Империя (1)
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2024
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе WDA - MiM - December 29, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 19 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе Russiancoin - October 3, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе CoinsNB - June 1, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 1 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 12 EUR
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе InAsta - September 22, 2022
Продавец InAsta
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 17 EUR
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе TimeLine Auctions - September 10, 2022
Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе Katz - December 29, 2021
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе Solidus Numismatik - March 9, 2021
Продавец Solidus Numismatik
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 3 пенса 1918 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пенса 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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