Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1918 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,632,000
- Тираж BU 1,375
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1918
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1918 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 62125 проданному на аукционе Heritage Auctions за 20 USD. Торги состоялись 9 августа 2012.
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 10 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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