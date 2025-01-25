Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1918 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 84,227,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1918
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1918 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе St James’s Auction за 210 GBP. Торги состоялись 22 июля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WAG (1)
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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