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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1918 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1918 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1918 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 84,227,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1918
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1918 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 194 проданному на аукционе St James’s Auction за 210 GBP. Торги состоялись 22 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
  • WAG (1)
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Великобритания Пенни 1918 на аукционе WAG - October 6, 2024
Продавец WAG
Дата 6 октября 2024
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Russiancoin - October 3, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Великобритания Пенни 1918 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Великобритания Пенни 1918 на аукционе St James’s - September 21, 2022
Продавец St James’s
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1918 на аукционе St James’s - July 22, 2021
Великобритания Пенни 1918 на аукционе St James’s - July 22, 2021
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Heritage - March 4, 2021
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Heritage - March 4, 2021
Продавец Heritage
Дата 4 марта 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1918 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS64 RD PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1918 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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