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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1924 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1924 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1924 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 13,971,000
  • Тираж PROOF 2

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1924
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1924 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3283 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1438 USD. Торги состоялись 30 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе NOONANS - February 7, 2024
Продавец NOONANS
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 35 GBP
Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - November 29, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе NOONANS - September 20, 2023
Продавец NOONANS
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Goldberg - June 5, 2019
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Heritage - August 20, 2015
Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Heritage - August 20, 2015
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2015
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 1/2 пенни 1924 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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