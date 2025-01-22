Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1924 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 13,971,000
- Тираж PROOF 2
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1924
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1924 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 3283 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1438 USD. Торги состоялись 30 мая 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2019
Сохранность MS64 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2015
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS67 BN NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF64 BN NGC
Цена
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Где продать?
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