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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1924 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1924
Средняя цена 75 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Фартинг 1924
Средняя цена 40 $
Продажи
0 11

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1924
Средняя цена 120 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1924
Средняя цена 130 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1924
Средняя цена 610 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
6 пенсов 1924
Средняя цена 100 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1924
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1924
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1924
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Пенни 1924
Средняя цена
Продажи
0 0
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