Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
3 пенса 1924 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 1,41 гр
- Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 1,515
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 3 пенса
- Год 1924
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1924 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1931 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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