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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1924 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1924 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1924 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,515

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1924
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1924 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1931 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1924 на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
26713 $
Цена в валюте аукциона 24000 CHF
Великобритания 3 пенса 1924 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Великобритания 3 пенса 1924 на аукционе Goldberg - June 3, 2020
Продавец Goldberg
Дата 3 июня 2020
Сохранность UNC
Цена
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