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2 пенса 1924 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 2 пенса 1924 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 2 пенса 1924 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Artemide Aste s.r.l.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 0,94 гр
  • Чистого серебра (0,0151 oz) 0,47 гр
  • Диаметр 13 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,602

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1924
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1924 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 753 проданному на аукционе InAsta S.p.A. за 15 EUR. Торги состоялись 6 октября 2020.

Сохранность
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Великобритания 2 пенса 1924 на аукционе Artemide Aste - February 4, 2024
Продавец Artemide Aste
Дата 4 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания 2 пенса 1924 на аукционе InAsta - October 8, 2020
Продавец InAsta
Дата 8 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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