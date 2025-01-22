Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1924 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,733,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1924
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1924 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 28061 проданному на аукционе Heritage Auctions за 470 USD. Торги состоялись 15 января 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (2)
- Pegasus Auctions (1)
- Russiancoin (6)
- Stack's (1)
- Stephen Album (1)
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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