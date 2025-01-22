flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1924 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1924 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1924 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,733,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1924
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1924 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 28061 проданному на аукционе Heritage Auctions за 470 USD. Торги состоялись 15 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Heritage (2)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Russiancoin (6)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (1)
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 30 USD
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Pegasus Auctions - March 27, 2022
Продавец Pegasus Auctions
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Stack's - October 13, 2021
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Stack's - October 13, 2021
Продавец Stack's
Дата 13 октября 2021
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS66 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Heritage - September 27, 2012
Великобритания Фартинг 1924 на аукционе Heritage - September 27, 2012
Продавец Heritage
Дата 27 сентября 2012
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Фартинг 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1924 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть