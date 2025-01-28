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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1924 года (Великобритания, Георг V)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 0,47 гр
  • Чистого серебра (0,0076 oz) 0,235 гр
  • Диаметр 11 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,619

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1924
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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