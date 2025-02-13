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Флорин (2 шиллинга) 1924 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1924 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1924 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Pesek Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,582,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1924
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1924 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 61394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 420 USD. Торги состоялись 31 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 9 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе CoinsNB - October 19, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 19 октября 2024
Сохранность XF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе CoinsNB - March 23, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 23 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Heritage - June 1, 2023
Продавец Heritage
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Pesek Auctions - November 23, 2022
Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Stack's - February 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Aurea - October 6, 2021
Продавец Aurea
Дата 6 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Goldberg - June 8, 2016
Продавец Goldberg
Дата 8 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Heritage - September 3, 2015
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Heritage - September 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1924 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1924 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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