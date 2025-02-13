Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1924 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Pesek Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 4,582,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1924
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1924 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 61394 проданному на аукционе Heritage Auctions за 420 USD. Торги состоялись 31 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pesek Auctions
Дата 23 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 февраля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 сентября 2015
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
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