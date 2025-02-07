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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1923 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1923 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1923 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,266,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1923
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1923 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39247 проданному на аукционе Heritage Auctions за 89 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Pars Coins - May 23, 2024
Продавец Pars Coins
Дата 23 мая 2024
Сохранность XF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 6 USD
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Pars Coins - February 22, 2024
Продавец Pars Coins
Дата 22 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 USD
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Pars Coins - November 13, 2023
Продавец Pars Coins
Дата 13 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Veilinghuis de Ruiter - October 6, 2023
Продавец Veilinghuis de Ruiter
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - October 6, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 6 октября 2023
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Pars Coins - August 15, 2023
Продавец Pars Coins
Дата 15 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Heritage - July 26, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Heritage - July 26, 2012
Продавец Heritage
Дата 26 июля 2012
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1923 на аукционе Goldberg - May 27, 2009
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2009
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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