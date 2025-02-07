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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1923 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 пенни 1923
Средняя цена 20 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
Фартинг 1923
Средняя цена 15 $
Продажи
0 8

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1923
Средняя цена 45 $
Продажи
0 65
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1923
Средняя цена 55 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1923
Средняя цена 170 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
6 пенсов 1923
Средняя цена 25 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1923
Средняя цена 35 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1923
Средняя цена 45 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 пенса 1923
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1923
Средняя цена
Продажи
0 0
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