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3 пенса 1923 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1923 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1923 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0227 oz) 0,705 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,430

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1923
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1923 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 333 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 170 GBP. Торги состоялись 22 апреля 2020.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (1)
Великобритания 3 пенса 1923 на аукционе Tauler & Fau - January 22, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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