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4 пенса (1 Грот) 1923 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1923 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1923 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Macho & Chlapovič

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0304 oz) 0,945 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,635

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1923
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1923 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 2081 проданному на аукционе Macho & Chlapovič за 34 EUR. Торги состоялись 17 октября 2022.

Сохранность
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1923 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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