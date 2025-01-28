Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1923 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 14,575,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1923
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1923 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1326 проданному на аукционе The New York Sale за 2300 USD. Торги состоялись 15 января 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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