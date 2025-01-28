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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1923 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1923 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1 шиллинг 1923 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 14,575,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1923
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1923 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1326 проданному на аукционе The New York Sale за 2300 USD. Торги состоялись 15 января 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 16, 2024
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе Heritage - February 22, 2024
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS64 PCGS
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 220 USD
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе New York Sale - January 15, 2020
Продавец New York Sale
Дата 15 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1923 на аукционе Davissons Ltd. - October 19, 2016
Продавец Davissons Ltd.
Дата 19 октября 2016
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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