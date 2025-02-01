Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1923 года (Великобритания, Георг V)
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1923 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 4096 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 18 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2013.
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Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Где продать?
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