flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1923 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1923 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1923 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: PGNUM

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,034,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1923
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1923 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 4096 проданному на аукционе Auktionen Frühwald за 18 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (3)
  • Frühwald (1)
  • Heritage Eur (1)
  • Russiancoin (3)
Великобритания Фартинг 1923 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1923 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1923 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 250 RUB
Великобритания Фартинг 1923 на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1923 на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1923 на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1923 на аукционе Heritage Eur - November 23, 2013
Продавец Heritage Eur
Дата 23 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания Фартинг 1923 на аукционе Frühwald - February 25, 2013
Продавец Frühwald
Дата 25 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Фартинг 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1923 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом Фартинг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
World Money Fair
Аукцион 1 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть