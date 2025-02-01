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Флорин (2 шиллинга) 1923 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1923 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1923 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Aurea Numismatika

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,547,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1923
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1923 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 480 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе Darabanth - January 9, 2025
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе Darabanth - January 9, 2025
Продавец Darabanth
Дата 9 января 2025
Сохранность VF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе London Coins - December 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе Katz - September 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе London Coins - September 1, 2024
Продавец London Coins
Дата 1 сентября 2024
Сохранность F
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе Katz - August 30, 2024
Продавец Katz
Дата 30 августа 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе BAC - August 27, 2024
Продавец BAC
Дата 27 августа 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе St James’s - November 4, 2023
Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе CMA Auctions - May 25, 2023
Продавец CMA Auctions
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1923 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1923 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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