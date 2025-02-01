Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1923 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Aurea Numismatika
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,1818 oz) 5,655 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,547,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1923
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1923 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 549 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 480 GBP. Торги состоялись 10 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец London Coins
Дата 1 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Продавец St James’s
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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