Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1919 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,104,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1919
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1919 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 26311 проданному на аукционе Heritage Auctions за 207 USD. Торги состоялись 12 января 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Davissons Ltd. (1)
- Heritage (2)
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
120 $
Цена в валюте аукциона 120 USD
Где продать?
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