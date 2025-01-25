flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1935 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1935 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1935 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Davissons Ltd.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,180,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1935
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1935 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 34073 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 12 января 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (1)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Davissons Ltd. (1)
  • Heritage (6)
  • Stack's (1)
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Auction World - October 20, 2024
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
876 $
Цена в валюте аукциона 131000 JPY
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Heritage - February 22, 2024
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Stack's - January 12, 2019
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Stack's - January 12, 2019
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Heritage - January 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Heritage - April 23, 2013
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1935 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1935 года Все британские монеты британские бронзовые монеты британские монеты номиналом 1/2 пенни Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть