Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1935 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,180,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1935
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1935 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 34073 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1528 USD. Торги состоялись 12 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
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- Davissons Ltd. (1)
- Heritage (6)
- Stack's (1)
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
876 $
Цена в валюте аукциона 131000 JPY
Продавец Heritage
Дата 22 февраля 2024
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Продавец Stack's
Дата 12 января 2019
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2016
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2013
Сохранность PF65 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 1/2 пенни 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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