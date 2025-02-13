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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1935 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1935
Средняя цена 80 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1935
Средняя цена 95 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Фартинг 1935
Средняя цена 20 $
Продажи
0 22

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1935
Средняя цена 120 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1935
Средняя цена 50 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1935
Средняя цена 20 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
6 пенсов 1935
Средняя цена 30 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1935
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1935
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1935
Средняя цена 10 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
2 пенса 1935
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1935
Средняя цена
Продажи
0 0

Памятные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1935 25 лет правлению короля Георга V Золото
Средняя цена 170000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 крона 1935 25 лет правлению короля Георга V Серебро
Средняя цена 90 $
Продажи
10 1080
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