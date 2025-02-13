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Великобритания
1935
Великобритания
Период:
1660-1952
1660-1952
Карл II
1660-1685
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Вильгельм III и Мария II
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1694-1702
Анна
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Георг I
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1935
Монеты Великобритании 1935 года
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Медные монеты
Пенни 1935
Средняя цена
80 $
Продажи
0
25
1/2 пенни 1935
Средняя цена
95 $
Продажи
0
10
Фартинг 1935
Средняя цена
20 $
Продажи
0
22
Серебряные монеты
1/2 кроны (Полукрона) 1935
Средняя цена
120 $
Продажи
0
57
Флорин (2 шиллинга) 1935
Средняя цена
50 $
Продажи
0
40
1 шиллинг 1935
Средняя цена
20 $
Продажи
0
38
6 пенсов 1935
Средняя цена
30 $
Продажи
0
21
4 пенса (1 Грот) 1935
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1935
Средняя цена
—
Продажи
0
0
3 пенса 1935
Средняя цена
10 $
Продажи
0
18
2 пенса 1935
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Пенни 1935
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Памятные монеты
1 крона 1935 25 лет правлению короля Георга V
Золото
Средняя цена
170000 $
Продажи
0
14
1 крона 1935 25 лет правлению короля Георга V
Серебро
Средняя цена
90 $
Продажи
10
1080
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Великобритания
Период
1660-1952
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1952
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг III
1760-1820
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
Виктория
1837-1901
Эдуард VII
1901-1910
Георг V
1910-1936
Эдуард VIII
1936-1936
Георг VI
1936-1952
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