Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1935 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: InAsta S.p.A.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 56,070,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1935
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1935 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1150 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Niemczyk
Дата 27 сентября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?
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