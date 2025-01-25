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Пенни 1935 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1935 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1935 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 56,070,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1935
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1935 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 437 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 1150 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
264 $
Цена в валюте аукциона 264 USD
Великобритания Пенни 1935 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Великобритания Пенни 1935 на аукционе Pesek Auctions - November 7, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 7 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 4 EUR
Великобритания Пенни 1935 на аукционе Stephen Album - April 2, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 2 апреля 2024
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Пенни 1935 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1935 на аукционе InAsta - February 8, 2024
Продавец InAsta
Дата 8 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания Пенни 1935 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Stephen Album - August 15, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 15 августа 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1935 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1935 на аукционе St James’s - May 26, 2022
Великобритания Пенни 1935 на аукционе St James’s - May 26, 2022
Продавец St James’s
Дата 26 мая 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Coin Cabinet - February 27, 2022
Продавец Coin Cabinet
Дата 27 февраля 2022
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS64 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Niemczyk - September 27, 2021
Великобритания Пенни 1935 на аукционе Niemczyk - September 27, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 27 сентября 2021
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Karamitsos - June 13, 2021
Продавец Karamitsos
Дата 13 июня 2021
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Karamitsos - December 6, 2020
Продавец Karamitsos
Дата 6 декабря 2020
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
Великобритания Пенни 1935 на аукционе Karamitsos - November 3, 2018
Продавец Karamitsos
Дата 3 ноября 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
Великобритания Пенни 1935 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1935 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Великобритания Пенни 1935 на аукционе Heritage - February 9, 2017
Великобритания Пенни 1935 на аукционе Heritage - February 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 февраля 2017
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Пенни 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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