flag
Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

4 пенса (1 Грот) 1935 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1935 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1935 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 1,89 гр
  • Чистого серебра (0,0304 oz) 0,945 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 1,995

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1935
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 4 пенса (1 Грот) 1935 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1935 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 4 пенса (1 Грот) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть