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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 крона 1935 года "25 лет правлению короля Георга V". Золото (Великобритания, Георг V)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 1 крона 1935 года "25 лет правлению короля Георга V" Золото - цена золотой монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1 крона 1935 года "25 лет правлению короля Георга V" Золото - цена золотой монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 47,83 гр
  • Чистого золота (1,4101 oz) 43,8601 гр
  • Диаметр 38,61 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 28

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1 крона
  • Год 1935
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1935 года "25 лет правлению короля Георга V". Золото. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 30000000 JPY. Торги состоялись 5 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • MDC Monaco (1)
  • New York Sale (1)
  • Nihon (2)
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе Heritage - January 13, 2025
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
132000 $
Цена в валюте аукциона 132000 USD
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
128935 $
Цена в валюте аукциона 117500 EUR
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе GINZA - November 18, 2023
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе GINZA - November 5, 2022
Продавец GINZA
Дата 5 ноября 2022
Сохранность PF66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе Nihon - December 15, 2019
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе Heritage - August 15, 2019
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе New York Sale - January 9, 2019
Продавец New York Sale
Дата 9 января 2019
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе Nihon - December 9, 2018
Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе Auction World - October 15, 2017
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность PF63 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе Heritage - January 12, 2004
Великобритания 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" на аукционе Heritage - January 12, 2004
Продавец Heritage
Дата 12 января 2004
Сохранность PF63 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1935 "25 лет правлению короля Георга V" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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