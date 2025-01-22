Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 крона 1935 года "25 лет правлению короля Георга V". Золото (Великобритания, Георг V)
Разновидность: Золото
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 47,83 гр
- Чистого золота (1,4101 oz) 43,8601 гр
- Диаметр 38,61 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 28
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1 крона
- Год 1935
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1935 года "25 лет правлению короля Георга V". Золото. Это золотая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 30000000 JPY. Торги состоялись 5 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Nihon (2)
Продавец Heritage
Дата 13 января 2025
Сохранность PF64 CAMEO PCGS
Цена
132000 $
Цена в валюте аукциона 132000 USD
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
128935 $
Цена в валюте аукциона 117500 EUR
Продавец GINZA
Дата 18 ноября 2023
Сохранность PF63 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Nihon
Дата 15 декабря 2019
Сохранность PF63 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Nihon
Дата 9 декабря 2018
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2017
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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