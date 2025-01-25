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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1917 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1917 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1917 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 38,245,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1917
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1917 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39243 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1917 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1917 на аукционе TMAJK sro - September 28, 2023
Продавец TMAJK sro
Дата 28 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1917 на аукционе Coinhouse - June 26, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 26 июня 2022
Сохранность AU
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1917 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1917 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1917 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1917 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1917 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1917 на аукционе Heritage - June 29, 2017
Великобритания 1/2 пенни 1917 на аукционе Heritage - June 29, 2017
Продавец Heritage
Дата 29 июня 2017
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1917 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1917 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Где продать?

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