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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1917 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Соверен 1917 BM
Средняя цена 21000 $
Продажи
0 40

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1917
Средняя цена 20 $
Продажи
2 26
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1917
Средняя цена 90 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Фартинг 1917
Средняя цена
Продажи
0 7

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1917
Средняя цена 100 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1917
Средняя цена 50 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1917
Средняя цена 35 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
6 пенсов 1917
Средняя цена 80 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1917
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1917
Средняя цена 45 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
2 пенса 1917
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1917
Средняя цена
Продажи
0 0
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