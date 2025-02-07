Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1917 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 21,435,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1917
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1917 года. Это бронзовая монета периода Георга V
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