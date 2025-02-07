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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Фартинг 1917 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1917 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1917 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Petra Klein

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,435,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1917
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1917 года. Это бронзовая монета периода Георга V

Сохранность
  • Все фирмы
  • Numis.be (1)
  • Russiancoin (6)
Великобритания Фартинг 1917 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1917 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1917 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1917 на аукционе Russiancoin - August 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1917 на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1917 на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Фартинг 1917 на аукционе Numis.be - May 21, 2013
Продавец Numis.be
Дата 21 мая 2013
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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