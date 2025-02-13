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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

3 пенса 1917 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 3 пенса 1917 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 3 пенса 1917 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,41 гр
  • Чистого серебра (0,0419 oz) 1,3042 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 21,664,000
  • Тираж BU 1,237

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1917
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1917 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 55613 проданному на аукционе Stack's Bowers за 80 USD. Торги состоялись 9 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • V. GADOURY (1)
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе BAC - October 1, 2024
Продавец BAC
Дата 1 октября 2024
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе Klondike Auction - March 12, 2024
Продавец Klondike Auction
Дата 12 марта 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе Stack's - October 9, 2022
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе Stack's - October 9, 2022
Продавец Stack's
Дата 9 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе V. GADOURY - September 1, 2022
Продавец V. GADOURY
Дата 1 сентября 2022
Сохранность PL64 PCGS
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе St James’s - March 30, 2022
Продавец St James’s
Дата 30 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе InAsta - June 23, 2021
Продавец InAsta
Дата 23 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе Spink - August 18, 2019
Продавец Spink
Дата 18 августа 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе Katz - April 23, 2017
Продавец Katz
Дата 23 апреля 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 3 пенса 1917 на аукционе Numis.be - May 21, 2013
Продавец Numis.be
Дата 21 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

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