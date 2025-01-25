Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Пенни 1917 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 107,905,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1917
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1917 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39263 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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