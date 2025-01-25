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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

Пенни 1917 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1917 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1917 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 107,905,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1917
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1917 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 39263 проданному на аукционе Heritage Auctions за 204 USD. Торги состоялись 29 июля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • AB Philea & Myntkompaniet (1)
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  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (9)
  • St James’s (1)
  • Stack's (1)
  • Stephen Album (3)
  • Via (1)
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Via - November 4, 2024
Продавец Via
Дата 4 ноября 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 32 EUR
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Russiancoin - October 17, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 17 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Russiancoin - October 3, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 3 октября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Russiancoin - September 19, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 19 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Russiancoin - December 7, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1917 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 14, 2022
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 мая 2022
Сохранность AU
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 29 EUR
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Numismática Leilões - April 22, 2022
Продавец Numismática Leilões
Дата 22 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1917 на аукционе St James’s - July 22, 2021
Великобритания Пенни 1917 на аукционе St James’s - July 22, 2021
Продавец St James’s
Дата 22 июля 2021
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Stack's - June 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 июня 2021
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Stephen Album - November 4, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 4 ноября 2019
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Heritage - March 22, 2018
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Heritage - March 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 марта 2018
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Stephen Album - September 17, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2016
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
Где купить?
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания Пенни 1917 на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS64 RD PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи Пенни 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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