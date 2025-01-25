Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Флорин (2 шиллинга) 1917 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 11,31 гр
- Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
- Диаметр 28,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 11,182,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Флорин (2 шиллинга)
- Год 1917
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1917 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 200 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2019.
Сохранность
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- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
- WAG (2)
- Wójcicki (1)
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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