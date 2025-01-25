flag
Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Флорин (2 шиллинга) 1917 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1917 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Флорин (2 шиллинга) 1917 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Stanley Gibbons Baldwin's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 11,31 гр
  • Чистого серебра (0,3364 oz) 10,4618 гр
  • Диаметр 28,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 11,182,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Флорин (2 шиллинга)
  • Год 1917
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Флорин (2 шиллинга) 1917 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 290 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 200 GBP. Торги состоялись 4 декабря 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (2)
  • Katz (2)
  • Künker (1)
  • London Coins (1)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Pesek Auctions (1)
  • Rio de la Plata (2)
  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
  • WAG (2)
  • Wójcicki (1)
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - December 17, 2024
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 17 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе Katz - October 27, 2024
Продавец Katz
Дата 27 октября 2024
Сохранность UNC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе Numismática Leilões - November 30, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - March 25, 2021
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе Rio de la Plata - October 17, 2020
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе WAG - July 9, 2017
Продавец WAG
Дата 9 июля 2017
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе Katz - December 18, 2016
Продавец Katz
Дата 18 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Флорин (2 шиллинга) 1917 на аукционе Künker - February 7, 2013
Продавец Künker
Дата 7 февраля 2013
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи Флорин (2 шиллинга) 1917 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 466
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Георга V Монеты Великобритании 1917 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом Флорин (2 шиллинга) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rzeszowski Dom Aukcyjny
Аукцион 25 янв. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Аукцион 28 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть