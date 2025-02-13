Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1931 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 16,138,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1931
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1931 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 340 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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