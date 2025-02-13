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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1931 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1931 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1931 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: PGNUM

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 16,138,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1931
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1931 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's за 340 GBP. Торги состоялись 3 мая 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS66 RD PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Stack's - August 24, 2023
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS64 RD PCGS
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Stack's - January 20, 2022
Продавец Stack's
Дата 20 января 2022
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Heritage - August 26, 2018
Продавец Heritage
Дата 26 августа 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Heritage - July 29, 2018
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2018
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность MS66 RD NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность PF66 BN NGC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2011
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1931 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
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Где продать?

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