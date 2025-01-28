Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1929 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 25,680,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1929
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1929 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 240 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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