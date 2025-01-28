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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1929 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1929 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1929 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Macho & Chlapovič

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 25,680,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1929
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1929 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1286 проданному на аукционе Stephen Album Rare Coins за 240 USD. Торги состоялись 30 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stephen Album (1)
Великобритания 1/2 пенни 1929 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Великобритания 1/2 пенни 1929 на аукционе Macho & Chlapovič - October 19, 2022
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 19 октября 2022
Сохранность AU
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Великобритания 1/2 пенни 1929 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1929 на аукционе Katz - April 28, 2019
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Великобритания 1/2 пенни 1929 на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1929 на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1929 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 пенни 1929 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1929 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Великобритания 1/2 пенни 1929 на аукционе Heritage - January 12, 2010
Продавец Heritage
Дата 12 января 2010
Сохранность MS66 RB NGC
Цена
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Где продать?

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