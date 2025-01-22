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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1929 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1929
Средняя цена 85 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1929
Средняя цена 65 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Фартинг 1929
Средняя цена 20 $
Продажи
0 15

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1929
Средняя цена 240 $
Продажи
1 239
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1929
Средняя цена 90 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1929
Средняя цена 40 $
Продажи
0 37
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1929
Средняя цена 70 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
6 пенсов 1929
Средняя цена 85 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1929
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1929
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1929
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1929
Средняя цена
Продажи
0 0
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