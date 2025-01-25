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Фартинг 1929 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Фартинг 1929 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Фартинг 1929 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Artemide Aste s.r.l.

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 2,8 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,419,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Фартинг
  • Год 1929
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1929 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 35 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2022.

Сохранность
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Великобритания Фартинг 1929 на аукционе Artemide Aste - January 12, 2025
Продавец Artemide Aste
Дата 12 января 2025
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе BAC - December 14, 2022
Продавец BAC
Дата 14 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе Tauler & Fau - December 12, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе Katz - September 25, 2022
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1929 на аукционе BAC - July 6, 2022
Продавец BAC
Дата 6 июля 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания Фартинг 1929 на аукционе BAC - March 2, 2022
Продавец BAC
Дата 2 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе BAC - September 8, 2021
Продавец BAC
Дата 8 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе BAC - March 17, 2021
Продавец BAC
Дата 17 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе BAC - February 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе BAC - June 4, 2019
Продавец BAC
Дата 4 июня 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе Heritage - October 18, 2012
Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1929 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания Фартинг 1929 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Где продать?

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