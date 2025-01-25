Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
Фартинг 1929 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Artemide Aste s.r.l.
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 2,8 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,419,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Фартинг
- Год 1929
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1929 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 1301 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 35 EUR. Торги состоялись 12 декабря 2022.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 декабря 2022
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2022
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 октября 2012
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
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