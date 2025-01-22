Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952
Пенни 1929 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 9,4 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 49,133,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал Пенни
- Год 1929
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1929 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 30883 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3760 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 октября 2017
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF67 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 июля 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
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Где продать?
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