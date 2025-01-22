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Пенни 1929 года "Тип 1911-1936" (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - Пенни 1929 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - Пенни 1929 года "Тип 1911-1936" - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 9,4 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,133,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал Пенни
  • Год 1929
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1929 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 30883 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3760 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Stack's - August 22, 2024
Продавец Stack's
Дата 22 августа 2024
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
1 $
Цена в валюте аукциона 120 RUB
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Russiancoin - June 22, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 22 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Stephen Album - April 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 апреля 2023
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания Пенни 1929 на аукционе cgb.fr - November 14, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 14 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Heritage - April 22, 2021
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Heritage - April 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 апреля 2021
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Stack's - October 17, 2018
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Stack's - October 17, 2018
Продавец Stack's
Дата 17 октября 2018
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Heritage - October 19, 2017
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Heritage - October 19, 2017
Продавец Heritage
Дата 19 октября 2017
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Coin Cabinet - June 4, 2017
Продавец Coin Cabinet
Дата 4 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность PF67 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Heritage - July 17, 2014
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Heritage - July 17, 2014
Продавец Heritage
Дата 17 июля 2014
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Heritage - April 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 апреля 2014
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Goldberg - June 5, 2013
Продавец Goldberg
Дата 5 июня 2013
Сохранность MS65 RD PCGS
Цена
******
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Великобритания Пенни 1929 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Великобритания Пенни 1929 на аукционе Heritage - January 4, 2010
Продавец Heritage
Дата 4 января 2010
Сохранность PF67 BN NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Пенни 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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