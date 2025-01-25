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6 пенсов 1929 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 6 пенсов 1929 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 6 пенсов 1929 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: FESOJK s.r.o.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 2,83 гр
  • Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
  • Диаметр 19,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 28,319,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1929
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1929 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе NOONANS за 85 GBP. Торги состоялись 27 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Pesek Auctions (1)
  • Russiancoin (1)
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе Russiancoin - September 5, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 5 сентября 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе Pesek Auctions - February 25, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 25 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе Heritage - August 30, 2018
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе Heritage - August 30, 2018
Продавец Heritage
Дата 30 августа 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 84 USD
Великобритания 6 пенсов 1929 на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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