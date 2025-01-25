Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
6 пенсов 1929 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 2,83 гр
- Чистого серебра (0,0455 oz) 1,415 гр
- Диаметр 19,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 28,319,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 6 пенсов
- Год 1929
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1929 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе NOONANS за 85 GBP. Торги состоялись 27 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 30 августа 2018
Сохранность MS65 PCGS
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 84 USD
Где продать?
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