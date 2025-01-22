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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1 шиллинг 1929 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1929 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1 шиллинг 1929 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Numismatica Luciani

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 5,66 гр
  • Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,343,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1929
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1929 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 36207 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 28 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе Stephen Album - October 31, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе BAC - September 20, 2023
Продавец BAC
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе Numismatica Luciani - March 11, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе Russiancoin - September 1, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе BAC - December 15, 2021
Продавец BAC
Дата 15 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе London Coins - December 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе BAC - June 16, 2021
Продавец BAC
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе BAC - December 16, 2020
Продавец BAC
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 14, 2020
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе BAC - May 28, 2020
Продавец BAC
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе Russiancoin - August 23, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 23 августа 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе Heritage - May 22, 2016
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Великобритания 1 шиллинг 1929 на аукционе Heritage - February 28, 2016
Продавец Heritage
Дата 28 февраля 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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