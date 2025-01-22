Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1 шиллинг 1929 года (Великобритания, Георг V)
Фотография: Numismatica Luciani
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 5,66 гр
- Чистого серебра (0,091 oz) 2,83 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,343,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1929
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1929 года. Это серебряная монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 36207 проданному на аукционе Heritage Auctions за 165 USD. Торги состоялись 28 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- BAC (10)
- Creusy Numismatique (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (2)
- London Coins (2)
- Numismatica Luciani (1)
- Russiancoin (4)
- Stephen Album (1)
Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Numismatica Luciani
Дата 11 марта 2023
Сохранность VF
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 2 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 1 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи 1 шиллинг 1929 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск