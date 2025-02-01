Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936
1/2 пенни 1928 года (Великобритания, Георг V)
Техническая информация
- Металл Бронза
- Вес 5,7 гр
- Диаметр 25,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 20,935,000
Описание
- Страна Великобритания
- Период Георг V
- Номинал 1/2 пенни
- Год 1928
- Правитель Георг V (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1928 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 61151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 11 октября 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Где продать?
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