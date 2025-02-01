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Великобритания Период: 1660-1936 1660-1936

1/2 пенни 1928 года (Великобритания, Георг V)

Аверс монеты - 1/2 пенни 1928 года - цена монеты - Великобритания, Георг V Реверс монеты - 1/2 пенни 1928 года - цена монеты - Великобритания, Георг V

Фотография: Mynthandler Mayer

Техническая информация

  • Металл Бронза
  • Вес 5,7 гр
  • Диаметр 25,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 20,935,000

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Георг V
  • Номинал 1/2 пенни
  • Год 1928
  • Правитель Георг V (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 пенни 1928 года. Это бронзовая монета периода Георга V. Рекорд цены принадлежит лоту 61151 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 11 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1/2 пенни 1928 на аукционе Davissons Ltd. - August 2, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 2 августа 2017
Сохранность UNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Великобритания 1/2 пенни 1928 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 28, 2010
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 28 сентября 2010
Сохранность PROOF
Цена
Великобритания 1/2 пенни 1928 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Великобритания 1/2 пенни 1928 на аукционе Heritage - October 11, 2009
Продавец Heritage
Дата 11 октября 2009
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD

Где продать?

Для продажи 1/2 пенни 1928 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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