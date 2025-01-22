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Великобритания Период: 1660-1952 1660-1952

Монеты Великобритании 1928 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Пенни 1928
Средняя цена 4 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1/2 пенни 1928
Средняя цена 55 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Фартинг 1928
Средняя цена 50 $
Продажи
0 19

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1928
Средняя цена 360 $
Продажи
2 449
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1928
Средняя цена 45 $
Продажи
0 81
Аверс
Реверс
Флорин (2 шиллинга) 1928
Средняя цена 80 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1928
Средняя цена 25 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
6 пенсов 1928
Средняя цена 20 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1928
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пенса 1928
Средняя цена 15 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1928
Средняя цена 160 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
2 пенса 1928
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Пенни 1928
Средняя цена
Продажи
0 0
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